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Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Pamukkale İlçesi'nde seyir halindeki motosiklet, önüne aniden çıkan bir otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü M. Ç. yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Denizli'de seyir halineyken önüne çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halideki M. Ç. aniden önüne çıkan Tofaş marka çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M. Ç. kaldırıma savruldu. Kazayı gören vatanlar hemen M. Ç.'nin yardımına koştu ve 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücünün ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M. Ç'nin köprücük kemiğinde kırık oluştuğu ve hayati tehlikesinin olamadığı öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanı anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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