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Denizli'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, U dönüşü yapmak isteyen motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de U dönüşü yapmak isteyen motosiklete arkasından gelen otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Faruk Köşker plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet ile ilçe merkezine doğru seyir halindeyken U dönüşü yapmak istedi. Köşker"in manevra yapmak için durakladığı anda arkasında ilerleyen Muhammet Küçük yönetimindeki 06 HC 9059 plakalı otomobil ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Köşker motosikletten savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Ahmet Faruk Köşker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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