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Denizli'de Motosiklet Kazası: İşadamı Hayatını Kaybetti

Denizli'de Motosiklet Kazası: İşadamı Hayatını Kaybetti
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Denizli'de bir motosikletli işadamı, dönüş yapan bir otomobile çarparak yola düştü ve hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli (İHA) – Denizli'de aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için ani manevra yapan otomobile çarpan motosikletli işadamı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşadamının yola düşüp metrelerce savrulduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde işe gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan işadamı Yusuf Karakaya (46) idaresindeki 20 NG 085 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, önünde aynı istikamette giden otomobil yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yaptı. İşadamının kullandığı motosiklet, sürücünün tüm çabalarına rağmen manevra yapan otomobile sürtündükten sonra kontrolden çıktı. Devrilen motosikletten yola düşen işadamı Yusuf Karakaya, yolda sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenerek hurdaya dönen motosikletten savrulan Yusuf Karakaya, başını kaldırıma çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından aldığı darbeden sonra ağır yaralanan Yusuf Karakaya, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan iş adamı Yusuf Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Meydana gelen feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin sağa geçmeye çalışırken arkadan hızla gelen motosikletin çarpmasının ardından kontrolden çıkarak devrildiği ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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