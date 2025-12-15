Direksiyon kontrolüne kaybeden motosiklet sürücüsü yön tabelasına çarptı; 2 yaralı

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yön tabelasına çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ve yolcu yaralandı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam Bulvarı üzerinde sürücü F.Y.'nin kontrolündeki motosiklet henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzeri motosiklet yoldan çıkarak yol kenarında bulunan yön tabelasına çarptı. Çapmanın etkisiyle motosiklet sürçüşü F. Y. ve O. A. yola savrularak metrelerce süründü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralan F. Y. ve O. A'nın ilk müdahalelerini olay yerinde yapmasının ardından ambulansla hastaneye sevk ettik.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ