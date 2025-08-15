Denizli'de Motosiklet Kazası: Baba Sinek Yüzünden Kontrolü Kaybetti, Kızı Ağır Yaralandı

Denizli'de motosiklet ile seyir halindeyken gözüne sinek kaçması sonucu kontrolünü kaybeden baba kaldırıma çarptı. Arkasında 6 yaşındaki kızı çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası bilinmeyen motosiklet idaresindeki baba Murat S. seyir halindeyken gözüne sinek kaçması sonucunda kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün 6 yaşındaki kızı A.S. yola savrularak başından ve vücudundan yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri minik kızı ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - DENİZLİ