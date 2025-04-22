Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak

Cenaze programı belli oldu! Tüm adımlar vasiyetine göre atılacak

Denizli'de Minibüs Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Minibüs Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çardak ilçesinde dönüş yapan tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Şemdin Kılıç (62) kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de dönüş yapan tıra arkadan çarpan minibüs şoförü kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Çardak ilçesi Denizli-Afyon karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 34 CPH 15 plakalı tır dönüş yapacağı sırada Şemdin Kılıç (62) yönetimindeki 20 AJC 726 plakalı minibüs ile tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan minibüs sürücüsü Şemdin Kılıç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.