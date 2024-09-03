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Denizli'de Köpek Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yola aniden çıkan bir köpek nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada sürücü köpeğe çarptıktan sonra refüje çıkarak ağaca çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna gönderildi.

Denizli'de yola aniden çıkan köpekten dolayı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatı kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, 20 PA 400 plakalı aracıyla seyir halindeyken önüne bir sokak köpeği atladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köpeğe çarptıktan sonra refüje çıktı. Otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenin ise cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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