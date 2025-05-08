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Denizli'de Kontrolsüz Kavşakta Kaza: İki Araç Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı

Denizli'de Kontrolsüz Kavşakta Kaza: İki Araç Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı
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Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde U dönüşü yapmak isteyen Tofaş marka otomobile, lüks Mercedes çarptı. Kaza sonucu Tofaş ikiye bölünürken, her iki sürücü yaralandı. Vatandaşlar, kontrolsüz kavşakta sıkça kazaların yaşandığını belirterek önlem talep etti.

Denizli'de kontrolsüz kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen otomobile, cadde üzerinde seyir halinde olan lüks araçla çarptı. U dönüşü yapmak isteyen Tofaş'ın ikiye bölündüğü kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Şemikler Mahallesi Osman Gazi Caddesi Gümüşler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kontrolsüz kavşaktan U dönüşü yapmak isten 20 GB 965 plakalı Tofaş marka otomobile, Osman Gazi Caddesi güzergahında seyir halinde olan 35 BEF 711 plakalı Mercedes marka lüks otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka araç ikiye bölünerek, motor parçaları çevreye saçıldı. Kazada iki otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu ifade edildi.

Kaza sonrasında bölgeye gelen polis ekiplerinin kontrolünde trafik tek şeditten verildi. Ortadan ikiye bölünen otomobilin ve diğer otomobilin çekiyle kaldırılmasının ardından trafik normal haline döndürüldü. Kontrolsüz kavşakta sürekli kazaların yaşandığını iddia eden vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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