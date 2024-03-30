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Denizli'de Kömür Sobası Zehirlenmesi: Evli Çift Hayatını Kaybetti

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DENİZLİ(İHA) – Denizli'de 69 yaşındaki evli çift, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Bekilli ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saat 15.00 sıralarında 69 yaşındaki Şuayip ve eşi Havva Şenkaya'dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Bir süre kapıyı açmayan çiftin yakınları eve pencerenin camını kırıp, içeri girdi. Şuayip ve eşi Havva Şenkaya hareketsiz halde buldular. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Şenkaya çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazesi otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede Şenkaya çiftinin, evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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