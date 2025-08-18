Denizli'de Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Denizli'de Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Denizli'nin Babadağ ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Ertuğrul Eroğlu, hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, komşular arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili edinilen bilgiye göre, Cihan G. ile komşusu Ertuğrul Eroğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Komşular arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü. Cihan G. yanında taşıdığı bıçakla Eroğlu'nu karnından bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Ertuğrul Eroğlu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'ne nakil edildi. Hastanede tedavi altına alınan Eroğlu doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından Cihan G.'yi gözaltına aldı. Ertuğrul Eroğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kelleci Mahalle Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
