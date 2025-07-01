Denizli'de Klima Tartışması Cinayete Dönüştü: İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Klima Tartışması Cinayete Dönüştü: İki Şüpheli Tutuklandı
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Denizli'de, İranlı üç arkadaş arasında çıkan klima yüzünden tartışma, cinayete dönüştü. Sina Khosravi bıçaklanarak hayatını kaybetti, iki arkadaş tutuklandı.

Denizli'de İranlı 3 arkadaşın klima yüzünden başlayan ve cinayete dönüşen kavgada adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İran uyruklu Sina Khosravi (28), ile yine İran uyruklu arkadaşı Hadi J. (26), ve İran uyruklu transseksüel Seyit A.M. (27) arasında klima yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sina Khosravi bıçakla boğazından yaralandı. Olayın ardından iki arkadaşı da evden uzaklaşırken, Seyit A.M., bir süre sonra Çınar Polis Merkezine giderek durumu ihbar etti. Sina Khosravi'nin adresine giden polis ekipleri genci ölü halde buldu. Emniyetteki ifadesinde Seyit A.M., Hadi J.'nin Sina Khosravi'yi öldürdüğünü ileri sürerek, kendisinin ise Hadi J.'nin yanından kaçarak ihbarda bulunmaya geldiğini ifade etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hadi J.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hadi J., emniyetteki ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İki şüpheli de tutuklandı

Cinayet büro Amirliğine bağlı ekipler, olayı aydınlatmak amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını da saniye saniye inceledi. İncelenen kamera görüntülerinde Hadi J. ile Seyit A.M.'nin birlikte hareket ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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