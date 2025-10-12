Haberler

Denizli'de Kerpiç Evde Tavan Çöktü, 6 Yaralı

Denizli'de Kerpiç Evde Tavan Çöktü, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki kerpiç evin tavanı çökerek 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Denizli'de kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aile arasında düğün hazırlığı yapılan kerpiç evin tavanı bir anda çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve SAR arama kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından evde bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 6 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

İsrail'i tek başına darmadağın etti! İşte maçın skoru
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo penaltı kaçırdı, 90+1'de muhteşem son

Ronaldo penaltı kaçırdı, 90+1'de muhteşem son
Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

İsrail'i tek başına darmadağın etti! İşte maçın skoru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.