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Denizli'de vahşet: Kurşunlanan 10 keçi telef oldu

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Denizli'de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Kurşunların hedefi olan 10 keçinin telef olduğu olayda, sahiplerinin yaşatmak için omuzunda taşıdığı keçilerin inlemesi yürekleri sızlattı.

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesi Çakıroluk-Naldöken mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halil Kocabıyık'a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.

ÇOBANININ YARALI KEÇİLERİ YAŞATMA ÇABALARI YETERLİ OLMADI

Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. "Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar" diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkisi Naldöken yerine sürüleri gütmek için gittiğimde yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri kulağımdan gitmiyor. Yaralı keçileri sırtımızda taşıyarak getirdik. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık. Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz telef oldu."

Denizli'de vahşet: Kurşunlanan 10 keçi telef oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Necati Nejdet:

Maalesef bittiğimizin haberidir

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ENSON:

Yahu ne oluyor mahlukatlara, acilen yasalar değişmeli Polise Jandarmaya çok fazla yetki verilmelidir

1
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