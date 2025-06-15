Denizli'de Kaza: Ağaçta Çarpan Tofaş Hurdaya Döndü, 1 Ölü, 4 Yaralı

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Denizli'de bir Tofaş otomobilin ağaçla çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın detayları ve soruşturma ile ilgili bilgiler verildi.

Ağaca çarpan Tofaş hurdaya döndü: 1ölü, 4 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 35 PD 053 plakalı Tofaş marka otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın sonucu Tofaş markalı otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Adak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise yaralı sürücü M.G. ile otomobilde bulunan A.N.G. ve O.A.G. yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.N.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden Emine Azak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa
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