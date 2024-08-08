Denizli'de kayıp yaşlı kadının arama çalışmaları başlatıldı

DENİZLİ (İHA) – Burdur'un Gölhisar ilçesinde kayıp olan hasta yaşlı kadının bulunması için Denizli'nin Çameli ilçesi bölgesinde de arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Güssün Karabaş, dün öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Tüm çabalarına rağmen yaşlı kadına ulaşmayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. Yaşlı kadının bulunması için çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Henüz herhangi bir ize rastlanılamayan arama çalışmalarına bugün Denizli'nin Çameli ilçesi bölgesinde devam edildiği bildirildi. - DENİZLİ