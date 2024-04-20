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Denizli'de kaybolan 3 ilkokul öğrencisi bulundu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaybolan 3 ilkokul öğrencisi, bir camide geçirdikleri gece sonrasında bulundu. Ailelerine teslim edilen çocuklar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendilerinden 1 günden fazla bir süre haber alınamayan 3 ilkokul öğrencisinden sevindiren haber geldi. Yollarını kaybettikleri iddia edilen ve önceki geceyi bir camide geçiren çocuklar, caddede yürürken bulundu.

Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi 2167 Sokakta ikamet eden Cafer Sadık Abalıoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayaz Yalçın (10), önceki gün okuldan geldikten sonra evden "Arkadaşlarımla gezmeye gideceğim" diyerek ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamayan Ayaz Yalçın için polise kayıp ihbarında bulunuldu. Evden gezmek için çıkan ve eve geri dönmeyen Ayaz ve iki yabancı uyruklu arkadaşının bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kendilerinden 1 günden daha fazla bir süre haber alınamayan 3 çocuktan sevindiren haber bu sabaha karşı geldi. Gezmek için Çınar Meydanına giden çocukların, daha sonra İncilipınar Parkına doğru gittiklerinde yollarını kaybettikleri, eve dönemeyen çocukların geç olunca geceyi bir camide yatarak geçirdikleri belirtildi. Bu sabaha karşı Denizli Devlet Hastanesi arkası Fatih Caddesinde görülen çocuklar, ihbar üzerine polis tarafından bulundu. Ailelerini korkutan çocuklar, ifadelerinin alınmasından sonra ailelerine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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