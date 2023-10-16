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Denizli'de Kahvehanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir kahvehanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.