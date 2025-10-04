Haberler

Denizli'de İntihar Olayı: Bir Kişi Silahla Hayatına Son Verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yol kenarındaki bankta oturan 48 yaşındaki C.A, yanında taşıdığı silahla intihar etti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polisler bölgeye sevk edildi, C.A'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli'de otomobilinden inip yol kenarındaki banka oturan bir kişi, silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AYB 66 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracını sağa çekip yol kenarında bulunan banka oturan C.A (48), yanında bulunan silahla intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından C.A. olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Haberi alıp olay yerine gelen C.A'nın yakınları gözyaşı döktü. C.A'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
