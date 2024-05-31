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Denizli'de İnşaat İşçisi Beton Mikserinin Üzerinden Düşerek Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Tavas İlçesinde inşaat işinde çalışan bir işçi, beton mikserinin üzerinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denizli'nin Tavas İlçesinde inşaat işinde çalışan işçi beton mikserinin üzerinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denizli'nin Tavas İlçesi, Karahisar Mahallesi'nde meydsana gelen olayda mahallede yapımı süren bir binanın inşaatında çalışan Mustafa Marık henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı beton mikserinin üzerinden düştü. Talihsiz işçi ezilerek olay yerine hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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