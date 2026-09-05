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Denizli'de Kafe Önünde Silahlı Çatışma: Ölü ve Yaralılar Var

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi yürüyüş yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafenin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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