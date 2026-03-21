Denizli'de iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Denizli'de iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ve Çameli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarına sekiz kişinin yaralandığı bildirildi.

Denizli'nin Çivril ve Çameli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarına sekiz kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çivril–Dinar karayolu üzerinde Koçak K. idaresindeki 35 CFR 30 plakalı otomobil ile Ayşe Ş. yönetimindeki 20 TD 797 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Halide M. ve Döne Ş. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan; Çameli-Denizli karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen diğer trafik kazasında da 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu araçta sıkışan yaralılar, kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Esenler TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Akan trafikte alevlere teslim oldu
Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus vekilin hedefi sanki Türk turizmi! Önerisi direkt bizi baltalar
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Belçika'dan Hürmüz koalisyonuna şartlı destek

Belçika, Hürmüz koalisyonuna şartlı destek verecek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek