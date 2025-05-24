Denizli'de Hırsızlık Olayı: Bisiklet Bırakıp Motosiklet Çaldı

Denizli'de Hırsızlık Olayı: Bisiklet Bırakıp Motosiklet Çaldı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde bir hırsız, çaldığı bisikletle yolda giderken park halindeki motosikleti çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi, durumu polise bildirdi. Motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Denizli'de gece saatlerinde hırsız, çaldığı bisiklet ile yolda giderken bisikleti bırakıp park halindeki motosikleti çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah uyanan M. Serhat U. aracına binmek için çıktığında motosikletinin olmadığını fark etti. Motosiklet sahibi M. Serhat U., bina çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerine izleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerde, gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs önce bisikleti ile gelip ardından park halinde bulunan motosikleti bakmak için bisikletini yol kenarına koydu. Ardından hırsızın, motosikletin yakıt deposunu kontrol ettiği sonrasında ise bisikleti bırakıp motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığını görüldü.

Olayın ardından motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, hırsızın bıraktığı bisikletin de çalıntı olduğu öğrenildi. Ardından çalıntı bisikletin sahibi bulunarak teslim edildi.

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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