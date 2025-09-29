Denizli'de Halk Otobüsü Şoförü Fenalaştı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sefere çıkmak için aracını teslim almaya gelen şehir içi halk otobüsü şoförü, aniden fenalaşması sonucu yere yığıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de görevli olduğu şehir içi halk otobüsünü teslim alıp sefere çıkmak üzere Denizli Valiliği önündeki durağa gelen şoför, aniden fenalaşınca yere yığıldı.

Bayılan şoföre ilk müdahaleyi yapan mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından şoförü ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Baygınlık geçiren şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağır çalışma şartlarından dolayı yorgun düştüğü iddia edildi. - DENİZLİ