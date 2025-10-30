Denizli'de Gübre Taşıyan Traktör Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Denizli'de gübre taşıyan traktör devrilince sürücü altında kaldı. İtfaiye tarafından kurtarılan talihsiz sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve ismi henüz öğrenilemeyen traktör ile tarlasına gübre taşıdığı esnada traktör devrildi. Devrilen traktörü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı traktör sürücüsü Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ