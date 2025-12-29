Haberler

Otomobil park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç sürücü Süleyman Çelen hayatını kaybetti. Kazada araçtaki bir yolcu ise hastanede tedavi altına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle kontrollünü kaybeden genç sürücü kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kazada yolcu konumunda olan vatandaş ise hastanede tedavisi sürüyor.

Kaza, Acıpayam ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Süleyman Çelen (19) idaresindeki henüz plakası bilinmeyen otomobil ile seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Süleyman Çelen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan yolcu koltuğundaki arkadaşı M.S.S. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine yaptığı müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

Kaza sonucunda hayatını kaybeden Süleyman Çelen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.S.S.'in ise tedavi altına alındığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Süleyman Çelen'in cenazesi Acıpayam'da toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
