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Denizli'de Genç Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

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Pamukkale ilçesinde 17 yaşındaki Tolunay Allın, park halindeki araca çarptıktan sonra ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Gençten geriye oyun oynadığı anların görüntüleri kaldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde genç motosiklet sürücüsü park halindeki hafif ticari araca çarpıktan sonra savruldu. Kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gençten geriye oyun oynadığı esnada eğlenirken çekilmiş görüntüleri kaldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Tolunay Allın (17) idaresindeki 20 ALU 490 plakalı motosiklet, park halindeki 06 DMG 188 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç sürücü savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Allın'ı olay yerinde ilk tedavilerini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Allın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Allın'ın ölümünü duyan sevenleri yasa boğuldu. Genç motosiklet sürücüsünden geriye ise oyun oynadığı esnada eğlenirken çekilmiş görüntüleri kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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