Denizli'de Genç Apartmanın 3. Katından Kendisini Boşluğa Bıraktı, Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece geç saatlerde kaldığı apartmanın 3. katından kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilen 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece geç saatlerde kaldığı apartmanın 3. katından kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilen 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1275 sokakta bulunan binan 3. katında yalnız yaşayan Gürdal Şahin (22), henüz bilinmeyen nedenden dolayı kaldığı apartmanın 3. katındaki dairesinden kendisini boşluğa bıraktığı iddia edildi. Olayı gören komşularının yardımına koştuğu genç, kanlar içerisinde yere kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Gürdal Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ