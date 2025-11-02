Denizli'de Galerici Avukat Cübbesiyle Araç Tanıttı, Tepki Topladı

Denizli'de avukat cübbesi giyerek araç tanıtımı yapan galerici, tepkilerin ardından açıklamalarda bulundu. Videonun tamamen mizah amaçlı olduğunu belirten galerici Faruk Maşalı, "Sadece farklı, dikkat çekici bir tanıtım olsun diye uğraştık" dedi.

Denizli'de galericilik yapan Faruk Maşalı, galerisinde bulunduğu lüks aracın satış reklamı çekmek için avukat cübbesi giyip, kendini avukat gibi tanıtıp çektiği video paylaşıldıktan sonra avukatların tepkisini çekti. Olayın ardından Denizli Barosu, söz konusu davranışın avukatlık mesleğinin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelediği gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Olayın ardından videonun mizah amaçlı olduğunu, sadece farklı bir şekilde dikkat çekici bir tanıtım düşündüğünü belirten Maşalı, bundan sonra daha da dikkatli olacaklarını belirtti.

"Sadece farklı dikkat çekici bir tanıtım olsun diye uğraştık"

Her zaman her mesleğe her kuruma saygılı, dürüst, samimi olduklarını belirten Faruk Maşalı, "Son paylaştığımız vidoda avukat cübbesi ile bir araç tanıtımı yaptık ve arabaya alana dosya hediye dedik. Bu video tamamen mizah amaçlıydı. Asla avukatlık mesleğini küçümseyecek, kıracak hiçbir davranışta bulunduğumuzu düşünmüyoruz. Zaten benim en yakın dostum, arkadaşım bir avukat. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez ki hukukçu bir sürü müşterimiz var. Defalarca araç alıp sattık. Sadece farklı, dikkat çekici bir tanıtım olsun diye uğraştık. Bundan sonra daha dikkatli oluruz. Faruk Maşalı'yı Denizli'de kime sorarsanız sorun kimse kötü demez. Bizler her zaman her mesleğe her kuruma saygılı, dürüst, samimi olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ