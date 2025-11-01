Haberler

Avukat cübbesiyle araç tanıtımı başına dert açtı

Avukat cübbesiyle araç tanıtımı başına dert açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de bir galerici, avukat cübbesi giyerek araç tanıtımı yaptı ve "Bu arabayı alana bir dosya hediye" ifadelerini kullandı. Görüntülere tepki gösteren Denizli Barosu, mesleğin itibarını zedelediği gerekçesiyle galerici hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de bir galerici araba satış reklamı çekmek için avukat cübbesi giyerek çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Galericinin dikkat çekmek için yaptığı cübbeli paylaşım başta avukatlar olmak üzere sosyal medyada tepki çekti. Paylaşımıyla eleştirilerin hedefi olan galericinin, videoda "Bu arabayı alana bir dosya hediye" şeklindeki söylemi tepkilerin dozunu daha da artırdı.

DENİZLİ BAROSU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Galericinin avukat cübbesi giyerek çektiği araç tanıtım videosu sonrası Denizli Barosu harekete geçti. Baro, söz konusu davranışın avukatlık mesleğinin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelediği gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Konu hakkında Denizli Barosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bir şahsın avukatlık cübbesi giyerek otomobil satış videosu hazırladığı, video içeriğinde, şahsın avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak, mesleği küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Şahsın avukat olmadığı halde, avukatlık mesleğinin sembolü olan cübbeyi giymesi, cübbeyi ticari bir araç olarak kullanması ve söylemleriyle mesleğin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelemeye teşebbüs ettiği açıktır. Çalışmalarımız neticesinde bahse konu video şahsa ait sosyal medya hesaplarından kaldırtılmış, Denizli Barosu olarak ilgili şahıs hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Mesleğimize, onurla taşıdığımız cübbemize zarar veren her türlü eylemin karşısında olan Denizli Barosu, mesleğin ve meslektaşlarımızın itibarı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecek"

Avukat cübbesiyle araç tanıtımı başına dert açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Okan Buruk'u zor kararı

Kimi oynatacak? Okan Buruk'u kara kara düşündüren karar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.