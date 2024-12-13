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Denizli'de Fenalaşan Polis Memuru Serdar Gülcan Toprağa Verildi

Denizli'de Fenalaşan Polis Memuru Serdar Gülcan Toprağa Verildi
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Devriye sırasında fenalaşan polis memuru Serdar Gülcan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, memleketi Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Denizli'de dün devriye sırasında fenalaşan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Serdar Gülcan, memleketi Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Olay, dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru Serdar Gülcan, devriye sırasında fenalaştı. Hemen yanındaki arkadaşı tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülcan için görev yaptığı Denizli İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Gülcan'ın cenazesi buradaki törenin ardından memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreni sonrası Gülcan gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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