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Denizli'de Engelli Genç Boş Arazide Ölü Bulundu

Denizli'de Engelli Genç Boş Arazide Ölü Bulundu
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Denizli'nin Buldan ilçesinde, mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte kente gelen 17 yaşındaki engelli genç Salih Sezer boş arazide ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, tarım işçisi olan ailesiyle birlikte kente gelen 17 yaşındaki engelli genç boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Denizli'ye gelen 17 yaşındaki engelli Salih Sezer, Karaköy Mahallesi yakınlarındaki boş arazide ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri sevk edildi. Cenazesi otopsi için morga kaldırılan engelli gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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