Denizli'de Eğlencede Bıçaklı Kavga, Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Eğlencede Bıçaklı Kavga, Genç Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, askere gidecek bir akraba için düzenlenen eğlencede çıkan tartışma sonucu 18 yaşındaki Deniz Özel bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası bıçağı çeken V. T. kaçarken, sonradan karakola giderek teslim oldu.

Denizli'de askere gidecek olan akrabasının düzenlediği eğlenceye katılan genç, eğlencede çıkan tartışma sonucu bıçaklandı. 3 yerinde bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Serinhisar İlçesi Yenice Mahallesinde Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının askere gideceği için düzenlediği eğlenceye katılan Deniz Özel (18) ile V. T. arasında henüz bilinmeyen neden dolayı tartışma çıktı. Zamanla tartışma büyüyerek V. T. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Deniz Özel'i 3 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç yere yığılırken bıçaklayan V. T. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Özel'i hastaneye sevk etti. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki Deniz Özel hayatını kaybetti.

Özel'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan V. T. sonrasında babası ile birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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