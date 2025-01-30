Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

Esir takasında kritik gün! Yüzü aşkın Filistinli serbest kalacak
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

Denizli'de Eğlence Mekanında Bıçaklama Olayı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Eğlence Mekanında Bıçaklama Olayı: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir eğlence mekanında yaşanan kaza sonucu 28 yaşındaki Tamer Cura bıçakla ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'de bir eğlence mekanında aralarında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 28 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tamer Cura (28) ile eğlence mekanında bulunan bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eğlence mekanındaki görevliler, tarafların birini dışarıya çıkarttı. Daha sonra dışarıya çıkmak için yönelen Tamer Cura, eğlence mekanın koridorunda tartıştığı kişiler ile karşılaştı. Burada yanında bıçak bulunan E.K., Tamer Cura'yı kasığından yaraladı. Olayı gören kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olaya karışan şüpheliler kaçarken, Tamer Cura ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tamer Cura daha sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Cura'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdikten sonra firar eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Oğuzhan'dan olay yaratacak Talisca sözleri!
img

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
img

Galatasaray'dan Ajax maçına özel karar
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
'Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu'

"Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu"
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
İstanbul'a geliyor: Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere

İstanbul'a getiriyor! Dünya yıldızına imzayı attırmak üzere
1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.