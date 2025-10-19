Haberler

Denizli'de Düğün Konvoyunda Kaza: Bir Ölü, Dört Yaralı

Buldan ilçesinde düğün konvoyundaki bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde düğün konvoyunda bulunan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Buldan ilçesi Derbent Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kız almak için Beyler Mahallesi'ne seyir halinde olan düğün konvoyunda bulunan henüz plakası belirlenemeyen otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçta bulunan ve ağır yaralı olan Mehmet Karaca'yı ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk etti. Aynı zamanda araçta bulunan diğer 4 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi.

Hastaneye sevk edilen Mehmet Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
