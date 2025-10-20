Haberler

Denizli'de Düğün Konvoyunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Düğün Konvoyunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kaza sonucu Mehmet Karaca hayatını kaybetti. Kazada aracı kullanan jandarma uzman çavuş tutuklandı.

Denizli'de dün düğün konvoyunda bulunan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Karaca, yapılan cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada aracı kullanan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün kaza, Buldan ilçesi Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız almak için Beyler Mahallesi'ne seyir halinde olan düğün konvoyunda bulunan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçta bulunan ve ağır yaralı olan Mehmet Karaca'yı ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk etti. Aynı zamanda araçta bulunan diğer 4 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Buldan Hükümet Konağında düzenlenen törene büyük bir kalabalık katılırken Mehmet Karaca'nın özgeçmişi okundu. Törenin ardından Mehmet Karaca, gözyaşları içine toprağa verilmek üzere Kadıköy Kabristanına uğurlandı.

Aynı zamanda, kazada aracı kullanan Jandarma Uzman Çavuş Devrim Atabay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzman Çavuşun Ordu Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.