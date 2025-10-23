Denizli'de Dolandırıcılık Uyarıları Artıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Buldan Pazaryerinde vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran Buldan İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, broşürde dağıtarak dolandırıcılara karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 444 ve 0-850 ile başlayan numaralar tarafından vatandaşların arandığı, banka ve kimlik bilgilerinin istendiği, onay kodu ve şifrelerin istendiği, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde, araç kiralama ve satış yapılırken, tatil planı yapılırken, telefonlara gelen mesajlarla dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı, kendisini polis, savcı, asker veya kamu görevlisi olarak tanıtıp banka hesaplarının terör örgütü mensubu şahıslarca ele geçirildiğini söyleyen şahıslara itibar edilmemesini ve böyle bir durumda hemen ücretsiz olarak 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına bilgi verilmesi gerektiği belirtildi. - DENİZLİ