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Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Denizli’nin Pamukkale, Merkezefendi, Honaz ve Tavas ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli'nin Pamukkale, Merkezefendi, Honaz ve Tavas ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Pamukkale, Merkezefendi, Honaz ve Tavas ilçelerinde kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda muhtelif miktarda silah ve mühimmat ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli şahıs serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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