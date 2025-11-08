Haberler

Denizli'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Kadın Sürücü Yaralandı

Denizli'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Kadın Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tavas ilçesi Muğla - Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü 20 K 9369 plakalı Tofaş marka otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak taklalar attı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan yaralı kadın ambulansla Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ise çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.