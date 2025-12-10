Denizli'de 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırılacak

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de gerçekleştirilecek Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatında 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırılacak.

Afad Başkanlığının 2025 yılı tatbikat Programı kapsamında, bugün Denizli'de "Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirilecek. Hazırlanan senaryoya göre; Denizli ilinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Merkezefendi, Pamukkale, Tavas, Serinhisar ve Honaz ilçelerinde çeşitli derecelerde hasar oluştuğu varsayılacak. Planlanan tatbikat kapsamında, tatbikat günü saat belirtilmeksizin Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından tatbikat alarmı verilecek.

Vatandaşların tatbikat sırasında herhangi bir panik yaşamamaları ve yapılan uygulamanın gerçek bir afet durumu olmadığını bilmeleri ifade edildi. - DENİZLİ