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Denizli'de Depo Olarak Kullanılan Evde Yangın

Denizli'de Depo Olarak Kullanılan Evde Yangın
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde depo olarak kullanılan tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde depo olarak kullanılan tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yanda, müstakil ev küle döndü.

Yangın, Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Osman K.'ya ait depo olarak kullanılan eski tek katlı müstakil evden dumanlar yükselmeye başladı. Eski evden çıkan alevler ve dumanları göre mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda müstakil evde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken depo olarak kullanılan eski müstakil ev küle döndü. Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından ilk belirlemelere göre elektrik panosundan çıktığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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