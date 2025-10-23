Haberler

Denizli'de Çıntar Toplamak İçin Giden Yaşlı Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Denizli'de Çıntar Toplamak İçin Giden Yaşlı Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıntar toplamak için ormana giden 65 yaşındaki Nuri Güngör, kalp krizi geçirerek yere düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıntar toplamak için ormana giden yaşlı adam, birlikte yola çıktığı arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Nuri Güngör, çıntar toplamak için bir arkadaşıyla beraber mahallenin üst kısmında bulunan Söğüt Yaylasına gitti. Çıntar toplamak için farklı yönlere giden arkadaşlardan Nuri Güngör, çıntar aradığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan arkadaşı, ormanlık alana girdikleri başlangıç noktasına dönerken Nuri Güngör'ü yerde hareketsiz bir şekilde yatarken halde buldu. 112'ye yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuri Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan Nuri Güngör'ün cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Güney Mahalle Mezarlığına defin edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

