Denizli'de Çalışan Adam Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde çalıştığı depoda yüksek elektrik akımına kapılan Tuncer Bozdere (63) hayatını kaybetti.

Olay Denizli'nin Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tuncer Bozdere çalıştığı depoda yüksek elektirik akımına kapıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tuncer Bozdere olay yerinde hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Tuncer Bozdere'nin cenazesi Honaz ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ