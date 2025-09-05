Denizli'de Biçerdöver Sahibi Apart Dairesinde Ölü Bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesine mısır hasadı yapmak için gelen biçerdöver sahibi, kaldığı apart dairesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; mısır hasadı yapmak için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden Çivril'e gelen biçerdöver sahibi Halil Saltık (50), hasat dönemi bitinceye kadar kalmak üzere bir apart dairesine yerleşti. Dün akşam yemeğini yedikten sonra kaldığı apart dairesine giden Halil Saltık'dan haber alamayan yakınları, apart yetkililerine ulaşarak bilgi verdi. Yedek anahtarla Halil Saltık'ın odasının kapısını açan apart yetkilisi, Halil Saltık'ın yatakta hareketsiz yattığını görünce, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Halil Saltık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yeri incelemesinin arıdan Halil Saltık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ