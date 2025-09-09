Haberler

Denizli'de Balkondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hava almak için balkona çıkan 60 yaşındaki Murat Çetin, dengesini kaybederek 5. kattan düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerindeki acı manzarayı yakınları da gördü.

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinden hava almak için balkona çıkan Murat Çetin (60) dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Murat Çetin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu öğrenen Murat Çetin'in yakınları olay yerine geldi. Acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Murat Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
