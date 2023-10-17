Denizli'de Bacanağını Öldüren Zanlı Sivas'ta Yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kalhanede oturan bacanağını 5 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı, Sivas'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Yeni Mahalle çarşı meydanında bulunan kahvehanede meydana gelen olayda; Antalya'da yaşayan Galip Aldırma (38) ile Denizli il merkezinde kuaförlük yapan bacanağı Fırat Ç., Honaz ilçesinde hayatını kaybeden bir yakınlarının cenazesinde karşılaştı. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenilen iki bacanak, cenaze namazı sırasında yeniden tartıştı. Galip Aldırma, cenazenin toprağa verilmesinin ardından akrabası Abdulcabbar A. (41) ile birlikte meydandaki kahvehaneye oturdu. Elindeki silahla kahvehaneye gelen Fırat Ç., bacanağına 5 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı kavgaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Galip Aldırma, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine, silahlı saldırıyı önlemek için araya girmeye çalışırken yaralanan Abdulcabbar A. ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Galip Aldırma, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken; ağır yaralanan akrabasının ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı Fırat Ç., yapılan takip sonucu Sivas'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - DENİZLİ