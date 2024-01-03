Denizli'de Baba ve Üç Oğlu, Boşanma Davası Açan Anneye Tuzak Kurdu

Denizli'de baba ve üç oğlu, boşanma davası açarak evi terk eden anneye akıl almaz bir tuzak kurdu. Yaralandığını söyleyip yardım isteyen oğlunun tarif ettiği bölgeye giden kadın ve erkek arkadaşının içerisinde olduğu ticari taksi, av tüfeğiyle kurşunlandı.

Olay, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde yaşayan K.A. isimli kadın, bir süredir yaşanan ailevi sorunların ardından eşi M.A.A.'ya boşanma davası açarak, Denizli kent merkezinde erkek arkadaşı U.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Yaşananları hazmedemeyen baba, üç oğluyla birlikte evi terk eden eşine akılalmaz bir tuzak hazırladı.

"Yaralandım" deyip, annesine konum bildirdi

Oğullardan birisi; annesini telefonla arayarak kavgaya karıştığını ve bu esnada ağır şekilde yaralandığını iddia ederek, belirttiği konumdan gelip kendisini almasını istedi. Erkek arkadaşı U.A. ile birlikte ticari taksi tutan anne K.A., kendisinden yardım talep eden oğlunun Çal ilçesinde belirttiği konuma doğru yola çıktı. Anne ve erkek arkadaşının içerisinde olduğu ticari taksi, belirtilen Denizli - Uşak karayolu Denizler Kavşağı mevkiine gelip yol kenarında yatan oğlu görünce yavaşladı. Taksinin yavaşlamasını fırsat bilen baba ve oğulları bir anda ortaya çıkarak av tüfekleriyle taksiye ateş etmeye başladı.

Karakola sığındılar

Çok sayıda kurşunun hedefi olan taksinin sürücüsü, hiç durmadan dönüş yaparak en yakın konumda bulunan Kaklık Jandarma Karakoluna sığındı. Silahlı pusuda yaralanan K.A. ve U.A., burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba M.A.A. ve oğulları S.A., T.A. ile O.A., ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adli makamlara sevk edildi.

'Kasten ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakim karşısında çıkan baba M.A.A. ve oğulları S.A. ile O.A. tutuklanırken; ailenin diğer oğlu T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ