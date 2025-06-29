Denizli'de Aşırı Hız Sonucu Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Denizli'de Aşırı Hız Sonucu Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı
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Pamukkale'den Denizli'ye seyir halindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesinde Denizli-Pamukkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale'den Denizli kent merkezine doğru seyir halinde olan 16 AOR 702 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta ikiye bükülen otomobilin içerisinde sürücü sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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