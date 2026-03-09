Haberler

Denizli'de 4.1 büyüklüğündeki artçı deprem korkuttu

Güncelleme:
Denizli'de gün boyunca meydana gelen 100'ü aşkın artçı depremin ardından, Buldan merkezli 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Deprem saat 20.02'de gerçekleşti ve kent merkezinde de hissedildi.

Denizli'de gün içerisinde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak Buldan merkez üssü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Saat 20.02'de meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Gün boyunca bölgede 100'ün üzerinde artçı deprem yaşandığı bölgede, son sarsıntı Denizli kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu. - DENİZLİ

