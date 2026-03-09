Denizli'de 4.1 büyüklüğündeki artçı deprem korkuttu

Denizli'de gün boyu yaşanan 100'ü aşkın artçı depremlerin sonuncusu korkuya neden oldu. Buldan merkezli 4.1 büyüklüğündeki deprem, saat 20.02'de meydana geldi.

Denizli'de gün içerisinde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak Buldan merkez üssü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Saat 20.02'de meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Gün boyunca bölgede 100'ün üzerinde artçı deprem yaşandığı bölgede, son sarsıntı Denizli kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı