Denizli'de Alzheimer Hastası 90 Yaşındaki Adam Yapay Zeka Dron ile Kurtarıldı

Denizli'de Alzheimer Hastası 90 Yaşındaki Adam Yapay Zeka Dron ile Kurtarıldı
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AFAD, Denizli'nin Honaz ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmi Allın'ın yapay zeka destekli dron ile bulunarak sağ salim kurtarıldığını açıkladı. Dron ile yapılan arama çalışmaları sonucu yaşlı adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaşa, yapay zeka destekli dron kullanılarak ulaşıldığını ve salimen kurtarıldığını bildirdi.

Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde 10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00 sıralarında kaybolduğu bildirilen 90 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmi Allın için arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede saha çalışması gerçekleştirdi. Saat 22.25 sıralarında AFAD'ın drone desteğiyle yapılan taramalarda yaşlı adamın yeri tespit edildi. AKUT ekipleri tarafından sağ olarak bulunan Allın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından saat 22.55'te sağlık ekiplerine teslim Allın, sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AFAD'dan kurtarma çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün öğle saatlerinde Denizli'nin Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesinde 90 yaşında Alzheimer hastası bir vatandaşımızın kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD ekiplerimiz hızla olay bölgesine intikal etti. Kayıp vatandaşımız, AFAD envanterine kayıtlı termal ve kızılötesi görüntüleme özellikli, yapay zeka destekli dron aracılığıyla bulunarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Salimen ulaştığımız Nazmi amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz. 81 ilimizde AFAD envanterinde toplam 123 adet dron bulunmakta olup, bunların 84'ü termal görüntüleme özelliğine sahiptir. Kayıp arama çalışmalarında, termal özellikli dronlara ek olarak yapay zeka destekli yazılımlar da etkin şekilde kullanılmaktadır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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