Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti

Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de alkollü bir şahıs, parkta oturan genç kadınları bir süre takip etti. Daha sonra kadınların yanına oturup taciz eden şüpheli masadaki çayı yere döküp küfretmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar müdahale edince arbede yaşandı. Genç kadınların ihbarıyla şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde B.K. (24) ile E.D. (23) isimli iki genç kadın sohbet etmek için Çamlık Bulvarı'nda bulunan bir parka gitti. Genç kadınlar sohbet ederken yanlarına oturan bir şüpheli, kadınlara temas etmeye çalışıp hareketlerde bulundu.

ARBEDE ÇIKTI

Çevredeki vatandaşlarda dahil olunca arbede yaşandı. Ardından şüpheli arkadaşıyla birlikte motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı. Genç iki kız tacize uğradığını belirterek polis ekiplerine başvurdu. 21 Haziran Cumartesi günü yaşanan olayda, B.K. ile E.D. şüphelinin alkollü olduğunu ve kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

DAHA ÖNCEDEN DE TAKİP EDİYORMUŞ

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olay sonrası olay yerinden plakasız motosikletle kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarında inceleme yapan polis ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin kızları daha önceden de takip ettiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

"ÇAYIMI DÖKTÜ, KÜFRETMEYE BAŞLADI"

Tacize uğradıklarını belirten B.K. polis ifadesinde, şüphelinin yanlarına gelerek kendilerine temas ettiğini ifade ederek, "Tanımadığımız alkollü biri yanımıza geldi ve bana temas ederek yanıma oturdu. Daha sonrasında önümde duran bardaktaki çayımı döktü ve bize küfür etmeye başladı. Sonra etrafımızdakiler toplandı. Aramızda kavga çıktı. Şüpheli arkadaşıyla birlikte motora binerek kaçtı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

Saatlerdir yanıyor! Yanı başındaki ile sıçradı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi

Avrupa devi, milli yıldızımızı gönderiyor: Kendine kulüp bul
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ekranlara geri mi dönüyor? Yeni imajını paylaştı
Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti

Transferde görüştüğü takımı itiraf etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.