Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde B.K. (24) ile E.D. (23) isimli iki genç kadın sohbet etmek için Çamlık Bulvarı'nda bulunan bir parka gitti. Genç kadınlar sohbet ederken yanlarına oturan bir şüpheli, kadınlara temas etmeye çalışıp hareketlerde bulundu.

ARBEDE ÇIKTI

Çevredeki vatandaşlarda dahil olunca arbede yaşandı. Ardından şüpheli arkadaşıyla birlikte motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı. Genç iki kız tacize uğradığını belirterek polis ekiplerine başvurdu. 21 Haziran Cumartesi günü yaşanan olayda, B.K. ile E.D. şüphelinin alkollü olduğunu ve kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

DAHA ÖNCEDEN DE TAKİP EDİYORMUŞ

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olay sonrası olay yerinden plakasız motosikletle kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarında inceleme yapan polis ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin kızları daha önceden de takip ettiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

"ÇAYIMI DÖKTÜ, KÜFRETMEYE BAŞLADI"

Tacize uğradıklarını belirten B.K. polis ifadesinde, şüphelinin yanlarına gelerek kendilerine temas ettiğini ifade ederek, "Tanımadığımız alkollü biri yanımıza geldi ve bana temas ederek yanıma oturdu. Daha sonrasında önümde duran bardaktaki çayımı döktü ve bize küfür etmeye başladı. Sonra etrafımızdakiler toplandı. Aramızda kavga çıktı. Şüpheli arkadaşıyla birlikte motora binerek kaçtı" dedi.